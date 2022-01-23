Обнародована статистика зараженных COVID-19 в Иране

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 28 человек, зафиксировано 5 144 новых случаев заражения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в воскресенье сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 132 230 человек, а общее число заразившихся достигло 6 250 490 человек. Состояние 1 208 заболевших оценивается как критическое.

До настоящего времени в Иране от коронавируса выздоровели 6 080 343 человек, проведено свыше 44 миллионов диагностических тестов.

В целом в Иране было применено около 129 миллионов доз вакцины от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 60,5 миллиона, вторую - 53,5 миллиона, третью - 14,5 миллиона человек.