Армянин ударил ножом женщину в Австрии

В центре Клагенфурта 28-летний гражданин Армении, вооруженный ножом, напал на случайную прохожую, пенсионерку 62 лет. Несмотря на то что мужчина выбрал жертву на месте, он умышленно хотел нанести ранения, так как вонзал нож с такой силы, что двенадцатисантиметровое лезвие погнулось. Как передает Day.Az, об этом пишет издание oe24.at.

Однако на помощь вовремя подоспел мужчина, который оттащил преступника. Женщину немедленно доставили в больницу. Сейчас ее состояние стабильно.

Армянин, имеющий право на убежище в Австрии, скрылся, но позже сам пришел сдаваться полицейским. Во время задержания преступник признался, что жертву он выбрал случайно. В то же время наркотики или алкоголь после проверки были исключены.