Twitter заблокировал аккаунт с постами Трампа

Американская компания Twitter заблокировала аккаунт, который занимался лишь публикацией постов бывшего президента США Дональда Трампа из его социальной сети Truth Social, пишет газета New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, аккаунт подвергся блокировке через несколько дней после его создания. Как показали архивные твиты, там имелись только публикации Трампа из соцсети Truth Social.