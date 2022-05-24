США предрекли крах при новой мировой войне

США потерпят поражение при новой мировой войне с Китаем за Тайвань.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, объяснил обозреватель The Washington Examiner Том Роган.

"Какими бы смелыми ни были слова [президента США Джо] Байдена, они (...) наталкивают на вопрос о том, готова ли армия страны выдержать настолько суровое испытание", - задался вопросом журналист.

По словам обозревателя, Пекин приложил значительные усилия для включения Тайваня в сферу своего влияния, и речь не только о политических шагах. Так, более десяти лет Китай занимался инвестированием в разработку и развертывание военных систем, которые перекроют США доступ на остров и в Южно-Китайское море.

"Американские военные и промышленники, за исключением корпуса морской пехоты, не изъявили желания компенсировать эволюцию Народно-освободительной армии (НОАК) в этом направлении", - отмечает автор материала. Он также указал, что руководство ВМС продолжает настаивать на том, что авианосцы должны быть центральным звеном при ударных наступательных действиях, несмотря на наличие у Пекина баллистических ракет, способных "мгновенно сокрушить корабли".

Роган заключил, что США в нынешней ситуации необходимо сделать акцент на подводной войне и на ограниченных воздушных операциях, чтобы не потерпеть разгромное поражение. Неудача в возможном конфликте с Китаем будет хуже потери Тайваня, поскольку приведет к переориентации внешней политики многих стран в пользу Пекина.