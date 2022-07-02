MC Solaar вернулся к своему слушателю на джазовом фестивале во Вьене

Громкое - под нескончаемые аплодисменты! - возвращение на сцену легенды французского рэпа MC Solaar: 29 июня он открыл престижный фестиваль Jazz à Vienne, который ежегодно собирает во Франции самых ярких музыкантов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Музыкант вышел к зрителям с композициями из своих первых трех альбомов, авторские права на которые долгие годы были заблокированы. "Мои первые альбомы были, наконец, переизданы в прошлом году, - рассказал он. - Вы можете найти их в цифровом виде и на физических носителях, а концерт дал шанс вернуться к композициям, которые я так давно не исполнял".

Его музыка лирична, а тексты литературны и далеки от традиций рэперского хардкора.

MC Solaar развивался с опорой на хип-хоп, культурный микс и все это - под лозунгом борьбы за радость. Он рассказывает, где черпает вдохновение: "Когда Afrika Bambaataa, Zulu Nation были в Париже, мы выбрали лозунг "Мир, единство, любовь, веселье". Мы берем негативную энергию и преобразуем ее в позитивную, создаем искусство, во всех его проявлениях - от битбокса через скульптуру к фрескам и танцу. Мы выражаем себя, но всегда в позитивном ключе".

Сам себя музыкант считает немного трубадуром, поэтом, рассказчиком и чтецом. Уже в текстах своих первых альбомов он критиковал глобальное потепление, выступал против разрушения экологии и абсолютного триумфа капитализма.

"Через свою музыку я говорю о системе погони за прибылью, говорю о том, как идет уничтожение друг друга. Забавно, что через столько лет я пою свои юношеские тексты, но они не потеряли актуальность. С каждым новым альбомом я помогаю кому-то найти свой путь, а кого-то, возможно, подталкиваю к борьбе".

В сопровождении симфонического оркестра, духового ансамбля и хора MC Solaar устанавливает новый контакт с преданной аудиторией. Фестиваль Jazz à Vienne продлится до 13 июля.