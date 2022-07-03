Китай заказал крупнейшую с начала пандемии партию самолетов у Airbus

Европейский авиаконструктор Airbus получил подряд на поставку почти 300 лайнеров "Аэробус" A-320neo в Китай. Заказ на сумму более 37 млрд долларов США поступил от четырёх крупных авиаперевозчиков, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В официальных сообщениях от китайских компаний сказано, что таким образом они оптимизируют структуру своего флота. Предполагается, что использование европейских самолетов поможет подготовиться к повышению экологических требований для авиаперевозчиков в ЕС.

Это крупнейший заказ на китайском рынке с начала пандемии. Самолеты должны быть поставлены в ближайшие пять лет.