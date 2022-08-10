Полиция открыла огонь на территории парижского аэропорта

Французская полиция задержала агрессивного мужчину с ножом в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, инцидент произошел в общественной зоне терминала 2F утром 10 августа.

Полиция неоднократно просила бездомного мужчину, вооруженного ножом, положить его, но он игнорировал требования полицейских, отмечает BFMTV.

По словам источника, мужчина шел навстречу полицейским, не останавливаясь. После чего сотрудники полиции открыли огонь и выстрелили ему в живот.

Состояние задержанного не уточняется.