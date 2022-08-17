ООН планирует направить больше судов с зерном из Украины в Африку

ООН намерена организовать отправку большего количества судов с продовольствием в Африку. Об этом заявил в среду на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя тот факт, что пока из украинских портов был отправлен лишь один груз продовольствия в Африку, передает Day.Az.

"Мы прилагаем усилия, чтобы направить больше продовольствия в Африку, - сказал он. - Как вы знаете, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно Brave Commander уже отправилось туда", - сказал он.

По его словам, движение судов в порты Украины и оттуда с грузами продовольствия само по себе способствует смягчению продовольственного кризиса. "Движение судов само по себе снижает давление на цены. Даже если суда идут не в Африку, их движение помогает снизить глобальные цены на продовольствие и помогает всему миру", - добавил он.