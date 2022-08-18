ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии 4 террористов
урецкие силы безопасности нейтрализовали четверых боевиков террористической организации РПК/YPG на севере Сирии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно сообщению, ликвидированные террористы готовили вооруженную вылазку в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Источник мира".
"Четверо террористов РПК/YPG, которые пытались атаковать район операции "Источник мира", были нейтрализованы в ходе успешной операции", - говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что попытки террористов нарушить мир и безопасность мирного населения в Сирии будут решительно пресекаться и впредь.
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