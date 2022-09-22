В сети высмеяли реакцию мужчины на ворвавшуюся в рабочую конференцию белку

В социальной сети TikTok набрало популярность видео, в котором мужчина устроил истерику из-за белки, ворвавшейся в рабочую онлайн-конференцию. Его реакцию на появление животного высмеяли пользователи сайта Reddit.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на опубликованных кадрах мужчина сидит в кабинете и общается по видеосвязи. Внезапно он замечает в углу комнаты белку, хватает бейсбольную биту и начинает кричать: "Убирайся!". Через некоторое время герой видео прыгает на стол, но увидев, что животное пытается запрыгнуть к нему, возвращается на пол и продолжает кричать.

Поведение мужчины рассмешило многих пользователей Reddit. Один из юзеров пофантазировал о том, что могло произойти после событий, показанных в ролике. "Мужчина спокойно садится за стол и ведет себя так, как будто ничего не произошло. [Он говорит]: "Итак, как вы можете видеть из этих квартальных прогнозов..."" - написал комментатор.

Другой пользователь предположил, что герой ролика не в первый раз столкнулся с этой белкой и поэтому теперь держит бейсбольную биту под рукой. Еще один комментатор в шутку предложил мужчине сменить место жительства после случившегося. "Начните новую жизнь и, черт возьми, больше никогда не пересекайся с этой белкой", - добавил он.