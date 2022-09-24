В Иране продолжаются массовые протесты.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Митингующие заполонили улицы Тегерана, жгут машины и билборды, бьют полицейских. На одном из видео заметно, что на улицы вышли военные с оружием и открыли огонь по людям.