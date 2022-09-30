США ввели санкции в отношении армянских компаний
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США ввели санкции против компаний из Китая, Беларуси и Армении за поддержку России, передает Day.Az.

Согласно заявлению на сайте американского Минфина, речь идет о компаниях-производителях электроники, а также об одной компании нефтехимического комплекса из Беларуси.