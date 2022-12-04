В Иране казнены 4 человека

Четыре человека были казнены сегодня утром в Иране по обвинению в шпионаже в пользу израильских служб внешней разведки.

Как передает Day.Az, о приведении приговора в исполнение сообщило в воскресенье агентство Mehr со ссылкой на вердикт Верховного суда исламской республики.

Еще три человека были приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет по обвинению в "совершении преступления против безопасности страны, пособничестве в похищении людей и хранении оружия".