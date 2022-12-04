https://news.day.az/world/1516613.html В Иране казнены 4 человека
В Иране казнены 4 человека
Четыре человека были казнены сегодня утром в Иране по обвинению в шпионаже в пользу израильских служб внешней разведки.
Как передает Day.Az, о приведении приговора в исполнение сообщило в воскресенье агентство Mehr со ссылкой на вердикт Верховного суда исламской республики.
Еще три человека были приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет по обвинению в "совершении преступления против безопасности страны, пособничестве в похищении людей и хранении оружия".
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