https://news.day.az/world/1516957.html Предупреждение геологов в связи с крупнейшим в мире действующим вулканом - ВИДЕО
Предупреждение геологов в связи с крупнейшим в мире действующим вулканом - ВИДЕО
Уровень опасности для самолётов, пролетающих над островом Гавайи, понижен с "красного" до "оранжевого". Вулкан Мауна-Лоа продолжает извергаться, но, по словам учёных, угроза выброса заметных объёмов пепла миновала.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, геологи не видят серьёзной угрозы окружающим населённым пунктам - гавайские вулканы извергаются сравнительно спокойно - но тем не менее предупреждают, что Мауна-Лоа может быть нестабилен.
Это крупнейший в мире по объёму действующий вулкан. Неделю назад началось его первое извержение за четыре десятка лет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре