Между Китаем и Саудовской Аравией будут подписаны соглашения на $30 млрд

Соглашения на сумму более 110 млрд саудовских риалов (свыше $29 млрд) будут подписаны в ходе предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Эр-Рияд. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом во вторник сообщила саудовская газета Okaz.

По ее информации, на полях китайско-саудовского саммита будет подписано более 20 предварительных соглашений на указанную сумму. Кроме того, отмечает издание, КНР и Саудовская Аравия подпишут документ о стратегическом партнерстве, а также план гармонизации между долгосрочными программами двух государств. Речь идет о саудовской программе "Видение-2030" и китайской инициативе "Один пояс - один путь".