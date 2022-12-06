https://news.day.az/world/1517282.html Между Китаем и Саудовской Аравией будут подписаны соглашения на $30 млрд
Между Китаем и Саудовской Аравией будут подписаны соглашения на $30 млрд
Соглашения на сумму более 110 млрд саудовских риалов (свыше $29 млрд) будут подписаны в ходе предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Эр-Рияд. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом во вторник сообщила саудовская газета Okaz.
По ее информации, на полях китайско-саудовского саммита будет подписано более 20 предварительных соглашений на указанную сумму. Кроме того, отмечает издание, КНР и Саудовская Аравия подпишут документ о стратегическом партнерстве, а также план гармонизации между долгосрочными программами двух государств. Речь идет о саудовской программе "Видение-2030" и китайской инициативе "Один пояс - один путь".
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