Армянин-уголовник зарезал девушку в России

В России готовятся избрать меру пресечения 40-летнему Аркадию Григоряну, который напал на свою бывшую девушку с ножом. Пока медики борются за жизнь серьезно пострадавшей 29-летней волжанки, а следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, Day.Az со ссылкой на российские СМИ сообщает все подробности жестокого нападения армянина на беззащитную девушку.

Никто не пришел на помощь жертве

По версии следствия, вечером 20 декабря 40-летний Аркадий Григорян приехал к дому № 62 по улице 40 лет Победы в Волжском к своей бывшей девушке. Так как в квартире также находился несовершеннолетний ребенок волжанки, мужчина силой вытащил его мать на улицу.

На камере домофона видно, как он крепко держал свою спутницу за предплечье и буквально тащил в сторону от подъезда, держа в руках нож. Он увел свою жертву за пределы поля зрения камеры, после чего девушка начала истошно кричать. На крики сразу же прибежал кто-то из прохожих, который попытался остановить происходящее.

- Ты что творишь?! - сказал прохожий.

Затем прохожий увидел в руках у нападавшего нож и убежал, а преступник продолжил полосовать беззащитную девушку. От боли волжанка кричала так, что ее услышали соседи, которые с балконов или из окон призвали мужчину с ножом остановиться.

Но ни соседи, ни тот самый прохожий на помощь девушке не пришли. Спустя непродолжительное время злоумышленник скрылся, а к пострадавшей вновь подбежал прохожий, параллельно вызывая на место происшествие скорую помощь и полицию.

Объявлен план "Перехват"

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую девушку. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Тем временем правоохранители экстренно начали поиски преступника, объявив план "Перехват". Задержать его удалось на острове Зеленом.

"Полицейские в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника и приступили к его поискам. Утром автомобиль предполагаемого преступника был замечен на одной из городских улиц. На требования об остановке водитель не реагировал, но сотрудникам Госавтоинспекции удалось блокировать его машину возле водного канала ГЭС. Уходя от погони, фигурант направил автомобиль в воду, но в последний момент выбрался из утонувшей машины. Полицейские убедили мужчину выйти на берег, после чего он был задержан", - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как видно на кадрах, опубликованных полицейскими, уходя от погони, мужчина утопил свой автомобиль в канале и едва не утонул сам, заработав обморожение. Стражи порядка вытащили его из воды, затем отвезли в больницу, где медики отогрели преступника и привели его в чувство. Далее Аркадия Григоряна передали следователям. Автомобиль вытащили из воды при помощи лебедки.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

"По данным следствия, 20 декабря подозреваемый прибыл по месту жительства 29-летней бывшей возлюбленной в одну из квартир дома № 62 по улице 40 лет Победы города Волжского с целью выяснения личных отношений. При этом в квартире у девушки находился ее несовершеннолетний ребенок, в связи с чем подозреваемый вывел девушку на улицу, где, используя имеющийся при нем нож, нанес более 10 ударов в область живота, груди и лица, после чего скрылся с места происшествия. Очевидец произошедшего незамедлительно вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшую. Сейчас девушка находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы, медики продолжают оказывать ей необходимую помощь", - сообщала старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Дарья Буянова.

Как сообщили в Комитете здравоохранения Волгоградской области, по состоянию на вечер 21 декабря пострадавшая продолжает находиться под наблюдением медиков.

"Девушка 29 лет находится в реанимационном отделении, состояние оценивается как тяжелое", - сообщили в облздраве.

Аркадий Григорян неоднократно судим, в том числе и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. А жителям Волжского он знаком по перестрелке у бара "Гавань" 9 лет назад. В ночь на 2 июня 2013 года в заведении на острове Зеленом по улице Шоссейной произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой применялось газовое, травматическое и охотничье оружие.

Среди пострадавших оказались двое волгоградцев - 34-летний заместитель генерального директора ООО "Волгоградметаллсбыт" Сергей Родионов и его родственник - индивидуальный предприниматель, а также четверо временно неработающих жителей города Волжского. На месте происшествия были обнаружены и изъяты охотничье ружье "Сайга-20" калибром 10 миллиметров и травматический пистолет "Иж-79-9Т" принадлежащие индивидуальному предпринимателю, а также травматический пистолет "Гранд Т-12", зарегистрированный на заместителя генерального директора ООО "Волгоградметаллсбыт".

Правоохранители выяснили, что конфликт, как это ни странно, произошел из-за девушки.

"Отдыхавшие в баре господин Григорян и господин Товчигречко настаивали на том, чтобы новая знакомая осталась с ними, а ее друзья предлагали уехать. В ходе ссоры Товчигречко начал стрелять из травматического пистолета в двух братьев - друзей девушки, в связи с чем они выбежали из бара. На улице один из убегавших упал, после чего Григорян и Товчигречко начали избивать его ногами. Григорян также выстрелил в голову потерпевшего из травматического пистолета. В это время второй брат добежал до машины и вернулся с карабином, произведя несколько выстрелов в воздух. Нападавшие убежали, а братья попытались уехать на машине. Вернувшийся господин Товчигречко вдогонку несколько раз выстрелил по отъезжавшему автомобилю", - рассказывали журналисты.

Суд признал мужчин виновными в причинении потерпевшему средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений. Григорян также осужден за хулиганство, а Товчигречко - за умышленное повреждение чужого имущества. За содеянное суд приговорил рецидивиста Григоряна, ранее имевшего судимость за особо тяжкое преступление, к 2,5 года в колонии строгого режима. Товчигречко осужден на такой же срок с отбыванием наказания в колонии-поселении. Сообщники обжаловали приговор в апелляционном порядке, но безуспешно.

На одной из личных страниц в соцсетях Аркадий Григорян разместил фотографию с лозунгами, схожими до степени смешения с идеологией запрещенного в Российской Федерации движения АУЕ. На другой странице в статусе мужчина написал: "Я знаю ты это прочитаешь!я люблю тебя Света больше жизни!!!прости меня!!!" (орфография и пунктуация автора сохранены - ред.).

Журналистам удалось связаться с близкой подругой пострадавшей 29-летней волжанки. Из соображений безопасности девушка попросила не указывать ни ее настоящее имя, ни имя жертвы Аркадия Григоряна.

"Они познакомились года три назад и непродолжительное время были близки, - рассказала близкая знакомая пострадавшей. - Затем моя подруга захотела расстаться, но Аркадий был против. С тех пор, угрожая расправой, он регулярно требовал от нее, чтобы она была с ним. Какое-то время подруга была вынуждена с ним встречаться, но потом уже перестала это выдерживать. Он бил ее, поджидал у дома, даже проникал в ее квартиру без спроса. Однажды он избил ее у "ВолгаМолла" на глазах у прохожих. Моя подруга писала заявление в полицию, мы вместе обращались в армянскую диаспору, но всё без толку."

По словам подруги пострадавшей, Аркадий уже давно не занимается спортом. Девушка предполагает, что мужчина мог даже употреблять наркотики.

"Как-то раз они с подругой по видеосвязи общались, и он ей вроде как говорил, что употребляет. Я очень переживаю за нее и не исключаю, что завершить начатое Аркадием могут его родственники или друзья. Как-то раз он ей по видеозвонку показал что-то похожее на гранату. С намеком, так сказать. Подруга сейчас в больнице. Ей очень повезло с хирургом, он ее прооперировал, она уже сама дышит. Ее 11-летняя дочь сейчас с бабушкой. Жалко только, что девочка видела весь этот беспредел, который Аркадий творил с ее мамой", - рассказала подруга пострадавшей.