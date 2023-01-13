США атакуют НЛО?

Разведывательное сообщество США заявило о росте количества наблюдений неопознанных летающих объектов (НЛО) военнослужащими. В ведомстве заявили, что это позволяет лучше понять, какие природные и техногенные явления происходят в воздушном пространстве. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал ABC7.

Согласно новому отчету, опубликованному офисом директора Национальной разведки 12 января, с 2021 года было зафиксировано 366 неопознанных аномальных явлений (НАЯ), что значительно больше 144 случаев, о которых сообщалось в первом отчете. При этом около половины из них получили объяснение, тогда как ранее удалось объяснить только один случай.

26 НЛО оказались беспилотными летательными аппаратами, 163 - воздушными шарами или объектами, похожими на них, а шесть отнесли к обманам зрения. В целом, по словам чиновников, не существует доказательств сверхъестественного происхождения всех зарегистрированных НАЯ, хотя 171 случай требует дальнейшего анализа, поскольку НЛО в них продемонстрировали необычные свойства или потенциальные летные характеристики.

Отмечается, что увеличение числа зарегистрированных наблюдений частично объясняется усилиями по дестигматизации темы НАЯ и признанию потенциальных рисков, связанных с полетами и национальной безопасностью.