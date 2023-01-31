В Анталье выпал град размером с мяч для гольфа

Град со снегом обрушились на туристическую провинцию Анталья на юге Турции в ночь на вторник, в результате чего на непродолжительное время была парализована деятельность местных жителей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на новостной портал Mynet, непогода застала врасплох людей в городах Манавгат и Серик. Автолюбителям приходилось укрываться на подземных парковках или под навесами бензоколонок, поскольку град выпал размером с мяч для гольфа. Вместе с градом на города обрушился сильный снегопад, в результате которого на дорогах образовались заторы.

На прошлой неделе несколько городов в Анталье пострадали от сильных проливных дождей, из-за которых в некоторых районах с гор сходили селевые потоки.