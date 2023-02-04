Флот Бразилии затопил свой единственный авианосец

Военно-морские силы (ВМС) Бразилии затопили в Атлантике свой списанный авианосец "Сан-Паулу" (NAe São Paulo), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что к такому решению бразильский флот пришел после того, как судну запретили заходить во внутренние воды страны из-за риска сесть на мель.

По информации ВМС Бразилии, авианосец был затоплен 3 февраля в 350 км от берега, на глубине около 5 тыс. метров. Отмечается, что район затопления был выбран с учетом безопасности для судоходства и окружающей среды, а также рыболовства и экосистем.

São Paulo являлся единственным авианосцем бразильского флота. Он был выведен из эксплуатации и в 2021 году продан турецкой компании Sök за $1,9 млн.