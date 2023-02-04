ЕС утвердил потолок цен для российских нефтепродуктов

Совет ЕС официально утвердил решение о введении совместно с Группой семи потолка цен на перевозимые морем российские нефтепродукты в $100 за дизель и в $45 за дисконтные продукты. Об этом сообщили в субботу пресс-службы Совета ЕС и Еврокомиссии. Потолок будет действовать для западного бизнеса и подконтрольных Западу логистических компаний и территорий, с 5 февраля начнется переходный период в 55 дней, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня совместно с нашими партнерами в Группе семи мы утвердили дальнейшие ценовые потолки на перевозимые морем российские нефтепродукты, такие как дизель и топочный мазут", - сообщила ЕК.

"Первый потолок на нефтепродукты, торгуемые по дисконту к сырой нефти, составит $45, второй - на нефтепродукты, торгуемые с премией к сырой нефти, - $100", - говорится в сообщении Совета ЕС.

"Ценовой потолок на нефтепродукты будет введен с 5 февраля и будет включать переходный период в 55 дней, для завершения контрактов на поставку, заключенных до введения ценового порога, с условием, что топливо было загружено на судно до 5 февраля 2023 года и прибудет в порт назначения до 1 апреля", - говорится в документе.

Уровень потолков будет пересматриваться раз в 2 месяца.

Также в ЕС с 5 февраля вступает в действие полный запрет на поставки российских нефтепродуктов морским путем.