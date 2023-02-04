США могут сбить китайский аэростат над Атлантическим океаном

США намерены подождать, когда китайский аэростат будет в небе над Атлантическим океаном, и попытаются сбить его.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу телеканал ABC11.

"В данный момент предполагается подождать, пока [аэростат] не окажется над Атлантическим океаном, а затем попытаться сбить его и извлечь [обломки], - отмечает телеканал. - Вероятно, потребуется существенное локализованное закрытие воздушного пространства для защиты населения".

В четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что власти США зафиксировали над континентальной частью страны "разведывательный воздушный шар". По его словам, шар находится на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, и не представляет угрозы для людей на земле. Американское оборонное ведомство не стало его сбивать, сочтя это опасным из-за внушительных размеров объекта. Соединенные Штаты, как отмечается, приняли оперативные меры, "чтобы препятствовать сбору важной информации".

Ранее МИД КНР проинформировал, что это "китайский гражданский аэростат, который используется для метеорологических исследований". Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Китая, из-за сильного ветра аэростат "потерял контроль и отклонился от заданного курса".

В связи с этими событиями госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в Китай, который должен был состояться 5 и 6 февраля.