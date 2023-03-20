В МИД Германии анонсировали новый пакет рестрикций ЕС в отношении Ирана

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз введет шестой пакет санкций в отношении Ирана в связи с нарушениями прав человека. Об этом информирует Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Меры будут направлены против лиц, ответственных за нарушения прав человека в Иране", - указала министр в ходе встречи со своими коллегами из Европейского союза в Брюсселе.

Бербок подчеркнула, что таким способом в ЕС намерены дать понять, что "никто не стоит выше закона".