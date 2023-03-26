В Китае прокомментировали решение Гондураса разорвать дипотношения с Тайванем

Министерство иностранных дел Китая назвало решение Гондураса установить дипломатические отношения с Пекином "правильным выбором". Об этом говорится в заявлении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

МИД КНР прокомментировал решение о разрыве Гондурасом дипломатических отношений с Тайванем. Дипломаты уточнили, что Тегусигальпа присоединился к 181 стране в мире, признающих существование только единого Китая. В министерстве уточнили, что Гондурас пообещал не развивать никаких официальных обменов с Тайванем.

"Это правильный выбор, который соответствует общей тенденции и чаяниям народа. Китай высоко это ценит", - подчеркнули в МИД.