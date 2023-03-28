Аномальная жара в Испании

В юго-восточной части Испании зафиксировали аномальную жару - в некоторых регионах температура поднялась выше 30 градусов Цельсия. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В воскресенье, 26 марта, в городе Мурсия потеплело до 31,9 градуса Цельсия, в Аликанте - до 30,8 градуса. Однако мартовский рекорд предыдущих лет еще не побит: тогда было зафиксировано 33,3 градуса в Мурсии и 32,6 градуса - в Аликанте.

Согласно прогнозам, в течение недели жара может усилиться. Мадриду предрекли повышение до 28 градусов Цельсия, при этом рекордными для города считались 27,1 градуса. В Малаге, где ранее был зафиксирован рекорд в 31,4 градуса, может потеплеть до 31 градуса Цельсия.