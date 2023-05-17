https://news.day.az/world/1565199.html Большинство американцев опасаются влияния ИИ на будущее человечества - Опрос
Большинство американцев опасаются влияния ИИ на будущее человечества - Опрос
Большинство американцев считают, что искусственный интеллект (ИИ) может поставить под угрозу будущее человечества.
Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного агентством Reuters совместно с компанией Ipsos, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, 61% респондентов отметили, что ИИ угрожает цивилизации, 22% опрошенных не согласны с этим утверждением. Опрос проводился с 9 по 15 мая среди 4,4 тыс. американцев. Статистическая погрешность составляет 2 п.п.
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