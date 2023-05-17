Большинство американцев опасаются влияния ИИ на будущее человечества

Большинство американцев считают, что искусственный интеллект (ИИ) может поставить под угрозу будущее человечества.

Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного агентством Reuters совместно с компанией Ipsos, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 61% респондентов отметили, что ИИ угрожает цивилизации, 22% опрошенных не согласны с этим утверждением. Опрос проводился с 9 по 15 мая среди 4,4 тыс. американцев. Статистическая погрешность составляет 2 п.п.