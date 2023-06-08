Около 45 пассажиров поезда из Вены в Амстердам пострадали при эвакуации из-за возгорания состава.

Как передает Day.Az, об этом пишет AFP со ссылкой на представителей местной полиции.

По данным агентства, поезд загорелся неподалеку от города Инсбрук, когда проезжал через тоннель в Альпах. Его остановили, после чего эвакуировали около 200 пассажиров. Однако около 45 человек получили легкие травмы. По предварительным данным, они надышались дымом.

Причиной пожара стал обрыв контактного провода. Кабель упал на автомобили, также перевозимые составом, в результате чего они загорелись.

Пожар удалось потушить без жертв.