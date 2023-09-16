В МККК рассказали, какого решения организация ожидает по зерновой сделке

Глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель заявил РИА Новости, что организация отслеживает развитие ситуации с "зерновой сделкой" и надеется на приемлемое решение по ней, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы следим пристально за этой ситуацией, так как она влияет на миллионы людей, особенно проживающих в Сахельской зоне, а также на Ближнем Востоке, в частности, в Йемене. Мы также отслеживаем развитие ситуации с зерновой сделкой и какое решение будет найдено сторонами", - сказал Мишель.

Глава делегации МККК отметил, что организация будет надеяться на решение, которое поможет ситуации с продовольствием в Африке и на Ближнем Востоке.

"Мы будем приветствовать любую инициативу, которая поможет людям, страдающим сегодня". - указал Мишель.

До этого посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что Россия множество раз давала понять, что дверь для восстановления зерновой инициативы открыта и Соединенным Штатам следует перейти к реальному снятию санкционных барьеров, а не тиражировать пустые инсинуации.

Руководитель Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр сообщала, что власти ее Соединенных Штатов пытаются помешать замещению украинского зерна на мировых рынках российским.