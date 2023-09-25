Эфиопия запретила авиапассажирам вывозить кофе

Власти Эфиопии временно запретили вывоз кофе из страны в любом виде и в любых количествах. Соответствующее предостережение для авиапассажиров выпустило посольство РФ в Аддис-Абебе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах. При планировании поездок во избежание возникновения неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту советуем учитывать данную информацию", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале посольства.

Кофе считается главной экспортной культурой для Эфиопии. По оценкам Международной организации по кофе, Эфиопия является лидером среди африканских стран в области производства кофе и занимает пятое место в мире по этому показателю, уступая только Бразилии, Вьетнаму, Колумбии и Индонезии.