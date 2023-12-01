Президент Узбекистана о скорейшем согласовании механизма по адаптации к изменению климата

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил за скорейшее согласование Глобального рамочного механизма в области адаптации к изменению климата в рамках Парижского соглашения в ходе речи на Всемирном саммите по действиям в области климата, организованном в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

"На платформе Центральноазиатского диалога по климату мы разрабатываем Стратегию адаптации, а также высоко оцениваем принятое вчера важное решение о создании Фонда "потерь и ущерба", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана подчеркнул, что глобальный переход на низкоуглеродную экономику должен быть справедливым, прозрачным и инклюзивным и обязательно учитывать интересы развивающихся стран.

"В этом контексте целесообразно рассматривать эту актуальную проблему на постоянной основе в форматах "Большой семёрки" и "Большой двадцатки", - сказал он.