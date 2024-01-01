https://news.day.az/world/1626582.html Иран направил эсминец в Красное море
Иран направил эсминец в Красное море
Иранский эсминец "Альборз" пересек Баб-эль-Мандебский пролив и вошел в акваторию Красного моря в составе 94-й флотилии армейского флота.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Tasnim.
Причины, по которым командование флота исламской республики направило эсминец в Красное море, не называются. Агентство лишь отметило, что иранские военные корабли "выполняют задачи в международных водах по обеспечению безопасности судоходных маршрутов и борьбе с пиратами" с 1988 года.
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