Иран направил эсминец в Красное море

Иранский эсминец "Альборз" пересек Баб-эль-Мандебский пролив и вошел в акваторию Красного моря в составе 94-й флотилии армейского флота.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Tasnim.

Причины, по которым командование флота исламской республики направило эсминец в Красное море, не называются. Агентство лишь отметило, что иранские военные корабли "выполняют задачи в международных водах по обеспечению безопасности судоходных маршрутов и борьбе с пиратами" с 1988 года.

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