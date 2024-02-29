https://news.day.az/world/1641189.html Трамп примет Орбана в своем имении во Флориде
Трамп примет Орбана в своем имении во Флориде
Экс-президент США Дональд Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде на следующей неделе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом неназванный источник сообщил агентству Bloomberg.
Ожидается, что встреча состоится 8 марта. В материале агентства отмечается, что такой шаг "усилит беспокойство" среди союзников США по поводу перспективы возвращения Трампа к власти.
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