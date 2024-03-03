https://news.day.az/world/1641889.html Стало известно о победе Трампа на кокусах в двух штатах
Стало известно о победе Трампа на кокусах в двух штатах
Дональд Трамп побеждает на кокусах Республиканской партии в Мичигане и Айдахо. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.
В Мичигане бывший президент США обошел свою единственную конкурентку Никки Хейли во всех 13 округах. Он получил 1575 голосов, у Хейли - 36.
В Айдахо Трамп набрал 85 процентов голосов, пишет Assosiated Press.
Трамп уже заручился поддержкой 244 делегатов предстоящего съезда партии из необходимых 1215.
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