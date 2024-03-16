ЕС поставил подножку евроамбициям Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что произошел существенный регресс в переговорном процессе по либерализации визового режима страны с Европейским союзом (ЕС).

Как передает Day.Az, по его словам, работа с ЕС была беспрецедентно интенсивной. Он отметил, что по всем направлениям был зафиксирован прогресс. "Но есть одна сфера, где желаемый результат пока не достигнут. Как в отношениях с ЕС, так и с отдельными членами союза ситуация очень далека от позитивной. Это вопрос виз", - сказал он.

Ованнисян подчеркнул, что регресс коснулся даже студентов, которые направляются в Европу по программе Erasmus. Он пообещал, что министерство продолжит работу в этом направлении. Ованнисян также выразил надежду на то, что ситуация изменится к лучшему уже в текущем году.

Таким образом, похоже, что армянские мечты о евроинтеграции получили первый серьезный удар. Судя по всему, в европе пришли в выводу, что "безвиз" создаст условия для миграции армян в страны экономического блока.

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