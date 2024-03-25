https://news.day.az/world/1647073.html В Иране перевернулся автобус - есть пострадавшие
В Иране перевернулся автобус - есть пострадавшие
Сегодня утром в провинции Альборз на севере Ирана перевернулся пассажирский автобус, следовавший из района Лангеруд в направлении Тегерана.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил директор Центра неотложной медицинской помощи провинции Альборз Ахмед Махдави.
По его словам, в результате аварии пострадали 14 человек (9 женщин и 5 мужчин).
Все пострадавшие госпитализированы.
В дорожной полиции Альборза сообщили, что ДТП произошло по причине сонливости водителя автобуса.
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