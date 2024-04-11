Немец Михаэль Рот доказывает армянскому лобби свою преданность

Автор: Байрам Эльшадов

Каждый день на просторах социальных сетей, в частности платформы Х, всплывают уже забытые защитники армян. Последним в этом списке стал председатель комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот, который вновь заговорил о бесконечных страданиях армян. Вспомнив о том, что пришло время доказывать хозяевам свою преданность, немецкий политик снова продублировал основные пункты армянской пропаганды, включая мифические "этнические чистки", которые во всем мире видят только армяне и купленные ими политики.

Начнем с того, что этнической чисткой это не является по одной простой причине. Карабахским армянам был дан выбор. То, что они решили направиться в Армению было лишь их выбором. У них также был путь реинтеграции, который предложил Азербайджан. Но армяне посчитали, что им лучше будет в Армении.

Но, конечно, говоря о "страдающих" армянах он не вспомнил о миллионе азербайджанцев, которых изгнали со своих земель более 30 лет назад. А вот у азербайджанцев такого выбора не было, им его никто не дал. И по этому слова немецкого политика являются настоящим лицемерием. Ведь очевидно, что ему интересны лишь армяне, несмотря на то, что он пытается представить это как защиту прав человека.

Необходимо отметить, что Михаэль Рот обладает весьма низким авторитетом и в самой Германии, и его проармянские посты критикуются обычными немцами. Ведь среднестатистического немца мало волнуют выдуманные проблемы армян. Им больше интересно насколько хорошо защищают их интересы избранные народом политики.

Да и правительство Германии, весьма вероятно, что не в восторге от склонности Рота комментировать вопросы международной политики. Еще в 2020 году он обвинил Польшу и Венгрию в недемократичности, а Будапешт еще назвал и антисемитами. Что привело к международному скандалу. И конечно, за это пришлось отвечать послу Германии в Венгрии.

Вот такой вот уровень у сегодняшних защитников армян. Абсолютно никакого признания в своих странах, а в международной политике они приводят лишь к скандалам и ненужным проблемам.

Такие политики как Рот создают проблемы, в первую очередь, самой Германии, интересы которой он должен защищать в первую очередь. Продавшись армянскому лобби Михаэль Рот говорит и делает то, что ему поручат его хозяева. Даже если это идет против интересов Германии. Конфликт интересов очевиден, но несмотря на это, к сожалению, в Германии такой подход является допустимым.