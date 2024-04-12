Дания продлила временный контроль на границе с Германией

Правительство Дании продлевает на шесть месяцев временный контроль на границе с Германией. Это сделано по соображениям безопасности, сообщил в пресс-релизе министр юстиции Петер Хуммельгор, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Срок действия этой временной меры должен был истечь в мае. "Безопасность датчан является основным приоритетом правительства. По оценке кабинета, нынешняя картина угроз делает необходимым сохранение временного контроля на границе с Германией", - пояснил Хуммельгор.

Министр юстиции отметил, что пограничный контроль следует рассматривать в свете того факта, что террористическая угроза "по-прежнему серьезна и усиливается", среди прочего, в результате случаев акций со сжиганием религиозных книг и конфликта на Ближнем Востоке.

В 2023 году Еврокомиссия выразила обеспокоенность по поводу законности введения пограничного контроля на длительный срок. Датское правительство в описании этой меры использует выражение "вновь вводит".

Дания впервые ввела пограничный контроль с Германией в начале 2016 года в связи с кризисом с беженцами в конце 2015 года. Позже в качестве причины назвалась "ситуация с безопасностью и миграцией" и угроза организованной преступности и терроризма.

По данным датской полиции, с 21 июля по 24 октября в стране прошли 483 демонстрации с сожжением книг или флагов. Парламент Дании в декабре проголосовал за запрет "неподобающего обращения с текстами, имеющими большое религиозное значение для признанного сообщества верующих", то есть в том числе акций со сжиганием Корана.

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