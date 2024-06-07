Франция утратила статус самостоятельной держаыы в международных делах и не имеет собственного дипломатического влияния. Об этом заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в интервью журналу Entrevue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Франция полностью теряет свое международное влияние, потому что у колонии нет дипломатии. Франция - колония евроатлантической империи. У Флориды нет дипломатии, и сегодня мы являемся ее эквивалентом: федеративным штатом", - рассказал политик.

Филиппо также добавил, что Франции следует обратить внимание на БРИКС и начать развивать отношения с данным клубом. По его словам, вместо этого Париж лишь все более становится зависимым от США через Европейский союз (ЕС) и НАТО.

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