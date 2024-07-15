https://news.day.az/world/1674978.html Премьер Эстонии подала в отставку
Премьер Эстонии подала в отставку
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили местные СМИ.
Это связано с тем, что Кая Каллас в ближайшее время займет пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности, до вступления в должность нового кабмина она продолжит исполнять обязанности.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре