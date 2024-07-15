Премьер Эстонии подала в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили местные СМИ.

Это связано с тем, что Кая Каллас в ближайшее время займет пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности, до вступления в должность нового кабмина она продолжит исполнять обязанности.

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