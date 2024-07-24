Проармянский сенатор Менендес подал в отставку

Проармянский сенатор Конгресса США от штата Нью-Джерси Роберт Менендес подал в отставку.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Демократической партии в Сенате.

Сенатор Роберт Менендес, признанный судом в США виновным в коррупции, уже подал заявление об отставке.

Напомним, что он несколько лет также занимал пост председателя сенатского комитета по международным отношениям.

Недавно Менендес был признан виновным по всем 16 обвинениям, включая коррупцию, лоббирование в качестве иностранного агента в Египте и Катаре.

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