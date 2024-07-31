МИД Ирана назвал США соучастниками убийства главы политбюро ХАМАС

Министерство иностранных дел Ирана назвало Соединенные Штаты соучастниками ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"МИД подчеркивает ответственность правительства США как соучастника совершения этого гнусного террористического акта и продолжения сионистским режимом (имеется в виду Израиль - прим. ред.) оккупации и геноцида палестинцев", - говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

"Этот террористический акт - не только грубое нарушение принципов и норм международного права и Устава ООН, но и серьезная угроза международному миру и региональной безопасности", - отмечается в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

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