Израиль купил боеприпасы на $340 млн у Elbit Systems

Минобороны Израиля подписало контракт на закупку у израильской компании Elbit Systems боеприпасов на сумму в размере $340 млн. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства, отметив, что Elbit Systems построит в стране завод по производству боеприпасов и снаряжения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир 31 июля 2024 года подписал соглашение о поставке боеприпасов с Elbit Systems на сумму в размере $340 млн. В рамках этой сделки Elbit Systems создаст в Израиле новый завод по производству боеприпасов и снаряжения", - говорится в заявлении. "Эта закупка является частью стратегии Минобороны по обеспечению бесперебойных поставок <...> в ходе текущих и будущих операций" Армии обороны Израиля, отметили в пресс-службе.

В конце февраля 2024 года Минобороны сообщило, что с начала военной операции в секторе Газа 7 октября 2023 года закупило оружия у израильских производителей почти на $10 млрд с целью "повышения независимости [от иностранных поставок]". Спустя месяц радиостанция Kan проинформировала, что Израиль изучает альтернативные пути приобретения оружия и сырья для расширения самостоятельного производства вооружений.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийством 1 200 жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

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