Возле здания Верховного суда Бразилии произошли взрывы

У здания Верховного суда в столице Бразилии произошли два взрыва, сообщает портал G1, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

В результате погиб один человек, отмечает издание со ссылкой на информацию пожарной службы. Район, где находится суд, оцепили, из здания вывели людей. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Рядом с судом также расположена палата депутатов Национального конгресса страны. Очевидцы сообщили G1, что услышали два громких хлопка с интервалом 20 секунд, после чего взорвался автомобиль.