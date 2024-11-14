https://news.day.az/world/1706971.html Возле здания Верховного суда Бразилии произошли взрывы У здания Верховного суда в столице Бразилии произошли два взрыва, сообщает портал G1, передает Day.Az со ссылкой на РБК. В результате погиб один человек, отмечает издание со ссылкой на информацию пожарной службы. Район, где находится суд, оцепили, из здания вывели людей. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.
Возле здания Верховного суда Бразилии произошли взрывы
У здания Верховного суда в столице Бразилии произошли два взрыва, сообщает портал G1, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
В результате погиб один человек, отмечает издание со ссылкой на информацию пожарной службы. Район, где находится суд, оцепили, из здания вывели людей. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.
Рядом с судом также расположена палата депутатов Национального конгресса страны. Очевидцы сообщили G1, что услышали два громких хлопка с интервалом 20 секунд, после чего взорвался автомобиль.
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