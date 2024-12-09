https://news.day.az/world/1714001.html

В Румынии упала самая высокая рождественская елка - ВИДЕО

В Румынии упала самая высокая рождественская елка, установленная на площади в Брашове. Кадры публикует местное издание Bugetul, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Из-за сильно ветра елка сначала завалилась, а потом упала. Находившиеся на площади люди разбежались. Дерево достигало 29 метров в высоту, весило 17 тонн.