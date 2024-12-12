Китай предупредили о возможном демографическом кризисе

Китай может столкнуться с демографическим кризисом к 2035 году, пишет The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты указали на нехватку молодежи и рост доли пожилого населения в городе Фушунь. Они отметили, что население в КНР начало сокращаться в 2022 году, рождаемость падала в течение нескольких лет.

"К 2035 году Китай будет таким же, как сейчас Фушунь, где, по оценкам ООН, 30 процентов китайцев старше 60 лет", - предупредило издание.

В статье указано, что Фушунь был крупным промышленным центром. Эксперты считают, что на ситуацию оказала влияние также политика "одна семья - один ребенок".