В Польше объяснили отказ отправлять войска на Украину

Польша отвергает отправку войск на Украину, так как этот шаг мог бы быть воспринят как попытка раздела страны. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Яцек Севера в эфире радиостанции Polskie Radio, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"С точки зрения польских интересов, а также польских союзнических обязательств, такое решение не является частью игры", - заявил Севера.

Глава БНБ почеркнул, что на отказ Польши от размещения военных на Украине повлияли "исторические вопросы". В частности, Варшава намерена опровергнуть обвинения в том, что она "готова и заинтересована в оккупации западной части Украины". По мнению Северы, нарратив о подобных планах Польши был бы сразу использован в случае появления ее войск на Украине.