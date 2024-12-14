https://news.day.az/world/1715296.html Трудовая дисциплина по-китайски - ВИДЕО В одном из офисов Китая сотрудники необычным образом приветствуют начальника, передает Day.Az. "Будь то жизнь или смерть, мы не подведем в выполнении задач!", - говорят в один голос сотрудники. Китайская полиция начала расследование.
Трудовая дисциплина по-китайски - ВИДЕО
В одном из офисов Китая сотрудники необычным образом приветствуют начальника, передает Day.Az.
"Будь то жизнь или смерть, мы не подведем в выполнении задач!", - говорят в один голос сотрудники.
Китайская полиция начала расследование.
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