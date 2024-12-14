Трудовая дисциплина по-китайски

В одном из офисов Китая сотрудники необычным образом приветствуют начальника, передает Day.Az.

"Будь то жизнь или смерть, мы не подведем в выполнении задач!", - говорят в один голос сотрудники.

Китайская полиция начала расследование.