https://news.day.az/world/1716105.html В Сирии реорганизуют министерство обороны Новые власти Сирии планируют реорганизовать министерство обороны республики. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканалу Al Jazeera глава переходного правительства страны Мухаммед аль-Башир. "Министерство обороны будет реструктурировано путем включения революционеров и дезертировавших офицеров свергнутого режима", - сказал он.
В Сирии реорганизуют министерство обороны
Новые власти Сирии планируют реорганизовать министерство обороны республики.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканалу Al Jazeera глава переходного правительства страны Мухаммед аль-Башир.
"Министерство обороны будет реструктурировано путем включения революционеров и дезертировавших офицеров свергнутого режима", - сказал он.
14 декабря стало известно, что минобороны Сирии распустит все вооруженные группировки. Силы, свергнувшие президента Башара Асада, также планируют расформировать все оппозиционные объединения, национальную коалицию, переговорный комитет и действовать под эгидой единого правительства.
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