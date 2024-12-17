В Сирии реорганизуют министерство обороны

Новые власти Сирии планируют реорганизовать министерство обороны республики.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканалу Al Jazeera глава переходного правительства страны Мухаммед аль-Башир.

"Министерство обороны будет реструктурировано путем включения революционеров и дезертировавших офицеров свергнутого режима", - сказал он.

14 декабря стало известно, что минобороны Сирии распустит все вооруженные группировки. Силы, свергнувшие президента Башара Асада, также планируют расформировать все оппозиционные объединения, национальную коалицию, переговорный комитет и действовать под эгидой единого правительства.