https://news.day.az/world/1717461.html

Закат во время солнцестояния в Боливии - ВИДЕО

В Боливии наблюдается закат во время прошедшего за последние сутки солнцестояния на высохшем солёном озере Уюни. Как передает Day.Az, озеро часто называют "местом, где земля сливается с небом".