https://news.day.az/world/1717461.html Закат во время солнцестояния в Боливии - ВИДЕО В Боливии наблюдается закат во время прошедшего за последние сутки солнцестояния на высохшем солёном озере Уюни. Как передает Day.Az, озеро часто называют "местом, где земля сливается с небом".
Закат во время солнцестояния в Боливии - ВИДЕО
В Боливии наблюдается закат во время прошедшего за последние сутки солнцестояния на высохшем солёном озере Уюни.
Как передает Day.Az, озеро часто называют "местом, где земля сливается с небом".
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