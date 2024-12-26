В Китае начали новую волну чисток в армии

Власти Китая сместили еще двух военных, заместителя командующего сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ю Хайтао и командующего Военно-морскими силами (ВМС) Южного командования Ли Пэнчэна из членов Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП). Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Законодательный орган лишь заявил, что Ю [Хайтао] и Ли [Пэнчэна] подозреваются в нарушении закона и дисциплины, что является типичным для Коммунистической партии определением коррупции. Их уходы - последний признак того, что антикоррупционная кампания (...) продолжается безостановочно", - отмечает агентство.

Авторы материала предполагают, что подобное может говорить о начале новой волны чисток в армии, которые замедлят ее модернизацию. В частности, речь идет о ракетных войсках, где, по их словам, существует множество доказательств коррупции. Кроме того, они обратили внимание и на зону ответственности смещенных военных. В частности, Ли Пэнчэн отвечал за командование флотом в регионе Южно-Китайского моря, являющегося зоной повышенной напряженности.