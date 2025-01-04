https://news.day.az/world/1720431.html Сильные извержения грязевых вулканов в Эфиопии - ВИДЕО В Эфиопии забили грязевые вулканы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пока специалисты опасаются извержения вулкана Фентале, в районе сейсмической активности и массового появления трещин в Эфиопии забили грязевые вулканы, образованные водой, газами и осадками, выбрасываемыми подземным давлением.
Сильные извержения грязевых вулканов в Эфиопии - ВИДЕО
В Эфиопии забили сильные грязевые вулканы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пока специалисты опасаются извержения вулкана Фентале, в районе сейсмической активности и массового появления трещин в Эфиопии забили грязевые вулканы, образованные водой, газами и осадками, выбрасываемыми подземным давлением.
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