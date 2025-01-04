Сильные извержения грязевых вулканов в Эфиопии

В Эфиопии забили сильные грязевые вулканы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пока специалисты опасаются извержения вулкана Фентале, в районе сейсмической активности и массового появления трещин в Эфиопии забили грязевые вулканы, образованные водой, газами и осадками, выбрасываемыми подземным давлением.